بطرس دانيال يكشف: التفاصيل فتتاح وختام المهرجان الكاثوليكي

كشف الأب بطرس دانيال علي أنه اليوم الجمعة سوف يقوم بإعلاغن الدورة الجديدة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، والمقامة داخل املركز مثل كل عام بوسط العاصمة القاهة وسط حضور عدد كبير من النجوم المكرمين، مشيراً الي أن الدورة التي تقام اليوم في افتتاح واختتام جملة واحدة هي دورة استثنائية نظراً للظروف التي تمر بها مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف دانيال في تصريحات لجريدة "الدستور"، علي الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية تقام في يوم واحد فقط بدلاً من أسبوع، وذلك تطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح.

وأشار دانيال علي أن هناك تشديد كبير علي اجراءت الدخول وتم تسليم بعض الدعوات الي السادة الصحفيين والاعلاميين المكلفين بتغطية الحدث، وسيكون لهم باب دخول غير الذي يدخل منه الضيوف من الفنانين وأصحاب الأفلام المشاركة، مؤكداً أنه سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين الكبار من بينهم الفنان حسن يوسف وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر.

وتابع دانيال علي أن هناك جائزة التميز الإعلامي والتي تذهب الي الاعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبدالعزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبدالحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.

يذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

ويرأس لجنة التحكيم المخرج محمد فاضل وضمت كلا من الأعضاء مدير التصوير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست إبراهيم الموجى والمونتيرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزى والناقد محمود عبد الشكور والموسيقى هشام جبر.

وكانت قد قامت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، بصحبة الأب بطرس دانيال بزيارة الفنان شريف دسوقي داخل مستشفى دار الشفا، وتواجد معها أيضا الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، من أجل الاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية نتج عنها بتر لقدمه.

وقام الأب بطرس دانيال بإهدائه مصحفا، وأهدته الفنانة نهال عنبر باقة من الورود، وذلك بعد أن تمت العملية بنجاح .