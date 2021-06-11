الأسبوع المقبل.. حورية فرغلى تبدأ تصوير «براءة ريا وسكينة»

تبدأ النجمة حورية فرغلي بداية من الأسبوع المقبل، تصوير باقي مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد “براءة ريا وسكينة”، وذلك بعد أن توقف أكثر من عام ونصف من التصوير بسبب بعض الأزمات الانتاجية، إضافة الي تعرضها لأزمة صحية شديدة، اضطرتها الي التواجد في المنزل لفترة طويلة.

ويعد فيلم “براءة ريا وسكينة”، هو أول الاعمال الفنية التي تقدمها حورية فرغلي بعد أن قامت بإجراء عدد من العمليات الجراحية في الولايات المتحدة الامريكية، وهي الخاصة بأنفها التي تعرضت فيها لأزمة كبيرة، بينما قال المنتج الفني محمود عادل، في تصريحات لجريدة “الدستور”، إن أماكن التصوير واللوكيشن جاهزة لبدء تصوير باقي مشاهدها حتي يكون العمل جاهزا للعرض في دور السينما، مشيراً الي أن الجهة المنتجة للعمل لم تتخل لحظة واحدة عن بطلته الفنانة حورية فرغلي، علي الرغم من ان هناك كثيرين قالوا إنه يمكن الاستعانة ببديلة لها، ولكن حباً في بطلة العمل وثقة في موهبتها الشديدة لم يلجأوا الي هذا الأمر.

تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة واتهامهما بقتل العديد من النساء لسرقتهن.

فيلم "براءة ريا وسكينة"، يشارك فى بطولته كل من حورية فرغلى، ومنة فضالى وأحمد منير وأشرف مصيلحى ومحسن منصور وياسر على ماهر ولطفى لبيب وعايدة غنيم وشريف باهر وشمس وحسن عبد الفتاح وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السورى عبد القادر الأطرش، والفيلم يتناول قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

في نفس السياق تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" خلال الأيام المقبلة وذلك بعد عودة الفنانة حورية فرغلي للعمل بعد إجرائها عملية جراحية في الأنف وكان من المقرر أن تقوم النجمتان ببطولة الفيلم من فترة كبيرة إلا أن التصوير توقف بسبب عدة مشكلات.

وتجسد وفاء عامر شخصية ريا خلال أحداث الفيلم ولكن من منظور مختلف وجديد عما قدم من قبل عن تلك الشخصيات حيث يناقش الفيلم جذور القضية من منظور مختلف ورؤية أوسع وأشمل.