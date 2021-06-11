68 وفاة و341 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، تسجيل 68 حالة وفاة، و341 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى بولندا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الحكومة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" المسجلة في بولندا منذ ظهور الوباء إلى 74 ألفًا و515 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليونين و877 ألفًا و7 إصابات.

كورونا حول العالم

كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ 135.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 174.9 مليون حالة، وتم تسجيل 3.77 مليون وفاة بسبب الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.