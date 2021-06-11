بعد حبسهم 15 يومًا.. أول فيديو لمتهمى «مذبحة أبو حزام» فى نجع حمادى

حصلت "الدستور" على أول فيديو للمتهمين الرئيسيين في إطلاق نيران على سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وأسفر إطلاق النيران، عن مقتل 11 شخصاً بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن إصابة 7 آخرين بطلقات نارية، في مشاجرة بين عائلتي السعدية والعوامر في قرية أبو حزام بنجع حمادي.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وجرت التحقيقات معهم أمام النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، قد تمكنت من القبض على 4 متهمين، من بينهم "سيف.س.ع"، مفتش تموين، المتهم في قتل المجني عليه الأول "سامي. ع"، والذي ثأرت عائلته بعد قتله، وأطلق أقاربه النيران على سيارة ميكروباص، مات فيها 10 أشخاص وأصيب 6 آخرون، بينهم سيدات وأطفال.

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد المراغي، مدير النيابة، تحت إشراف المستشار إيهاب، رئيس النيابة العامة بنجع حمادي قائلا: كنت أجلس في منزلي وقدم لي المجني عليه سامي عبد الشكور، وكان معه سلاح، فطلبت منه شراءه، كان المجني عليه يريد 100 ألف جنيه لبيع ما بحوزته من سلاح.

وتابع المتهم: نشبت بيننا مشادات كلامية، بسبب خلاف على ثمن السلاح، حتى قررت أن أحصل على السلاح منه عنوة، فأحضرت سلاحي وقتلته في ساحة أمام منزلي، ثم قررت دفن سلاحي المستخدم في الواقعة ودفن السلاح الذي كان بحوزة المتهم في التربة، ثم قررت مغادرة القرية، وقمت بالسفر إلى القاهرة وتحديدا إلى منطقة المعادي، حيث تسكن شقيقتي، كنت أظن أنني هربت من الشرطة، إلا أنني فوجئت بالشرطة تقبض علىَّ.

وفي سياق مواز، أنكر الثلاثة متهمين الباقين، الذين تم ضبطهم من عائلة المجني عليه الأول، من بينهم نجله، قيامهم بإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، وقتل 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين بداخلها، وتم ترحيل المتهمين إلى سجن خارج محافظة قنا، لدواع أمنية، بعد أن قررت النيابة العامة، تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن المتهمين الثلاثة، بمشاركة آخرين من عائلة السعدية، وهي عائلة المجني عليه الأول، أطلقوا النيران على السيارة، انتقاما، لمقتل المجني عليه الأول، وكشفت كاميرات المراقبة المتهمين، بعد التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة، القريبة من مسرح الجريمة.

وأسفر الحادث عن مصرع، هدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وحنان حمادة شاكر، 20 سنة، ويوسف مسعود نور، 15 سنة، وعدل حسين أحمد، 45 سنة، وسامي عبد الشكور محمد، 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين، 30 سنة، ونور الدين عبد الشافي محمد 65 سنة، سعدات عبد الواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45 ، 55 عاما، وعلاء عبد الصبور سائق السيارة.

وإصابة هدية شحات، وجمال عبد اللطيف، وصابرين أحمد، وأيوب وليد، 5 سنوات وثناء محمد، وناجح مسعد، 15 سنة.