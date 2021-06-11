الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتشار السلالة دلتا من كورونا فى إنجلترا قد يمنع عودة الحياة لطبيعتها

جونسون
جونسون

باتت آمال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في إنهاء إجراءات الإغلاق والعزل العام في 21 يونيو محل شك، بعدما كشفت بيانات، اليوم الجمعة، عن زيادة الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعلن جونسون يوم الاثنين إن كانت خطة رفع القيود ستتم في الوقت المحدد لها أم لا.

لكن الانتشار السريع للسلالة دلتا، المصنفة رسميا "سلالة مثار قلق"، ينذر بإفساد هذه الخطط، الأمر الذي يثير تكهنات بشأن إرجاء موعد رفع القيود المرتقب أو الإبقاء على بعضها.

وقال ناظم الزهاوي، الوزير المسئول عن توزيع اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19، لإذاعة تايمز: "يتعين أن نتوخى الحذر البالغ.. حدث انفتاح شديد في 17 مايو حيث تمكن الناس من لقاء الأصدقاء في أماكن مغلقة، في المطاعم أو الحانات وغيرها".

وأضاف: "أعتقد أن من المهم أن ندرس الموعد بحذر بالغ في مطلع الأسبوع ثم نطلع الشعب على الأمر".

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم الجمعة إن إجمالي الإصابات بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، زاد 29892 في بريطانيا ليصل إلى 42323 إصابة، مضيفة أن هذه السلالة تشكل الآن ما يزيد على 90 بالمئة من إصابات كوفيد- 19 الجديدة.

ويمثل هذا العدد قفزة كبيرة مقارنة بالإصابات بالسلالة دلتا في الأسبوع الماضي، والتي بلغت 12431 إصابة.

وفي ظل انتشار الفيروسات المتحورة في العالم، فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، إذ أدت بيانات التضخم إلى تهدئة مخاوف بشأن ارتفاع طويل الأمد في أسعار المستهلكين، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.57 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34499.81 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 3.72 نقطة أو ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 4242.90 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 10.52 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 14030.85 نقطة.

فيروس كورونا بوريس جونسون بريطاني إصابات الصحة العامة رئيس الوزراء البريطاني انتشار الفيروس السياسة النقدية الاحتياطي الاتحادي

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