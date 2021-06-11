«اكتشاف مبكر وعزل فورى».. ملامح خطة «الصحة» لتأمين امتحانات الثانوية

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن أبرز ملامح خطة الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر عقده الشهر المقبل، وذلك لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الخطة تشمل إجراء مسح حرارى للطلاب قبل دخول اللجان، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، وتهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة، مع أهمية التهوية الجيدة للجان الامتحانات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه بها لحين التأكيد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، وتقديم العلاج المناسب، لافته إلى أنه سيتم تكليف زائرة صحية بكل لجنة، ومتابعة الطلاب المشتبه فى إصابتهم طوال فترة الامتحانات، إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التعليمية والجامعية.

وأكدت أنه فى حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم التحويل لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة ثم وصف العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة المعتمد، إلى جانب إبلاغ الدائرة الصحية المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة ومسارها، فضلاً عن إبلاغ الإدارة التعليمية الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت أن الوزارة ستعمل على توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه بفيروس كورونا المستجد من قبل الإدارة الصحية الوقائية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى استمرار تطعيم كل المشرفين والمراقبين على أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعداداً لامتحانات آخر العام.