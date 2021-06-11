44 مصابًا حصيلة ضحايا التسمم الغذائي فى قنا بسبب «ملوخية ولحمة»

ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم بسبب تناول وجبة عشاء في حفل زفاف بقرية أبنود التابعة، لمركز قنا، إلى 44 مصاباً، من بينهم 14 طفلا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى قنا العام بشأن إصابة ٤٤ مواطنا بينهم ١٤ طفلا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبوالوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، حيث تبين أنه أثناء حضور أهالى القريةحفل زفاف أحد أبناء القرية أصيبوا بحالات قىء وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخية.

وفي سياق متصل، أشرف الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق الإسعاف، على توفير ١٠ سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى قنا العام.

وقرر الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى لسرعة علاج المصابين.

وأكد مدير مستشفى قنا العام أنه تم خروج جميع المصابين من المستشفى باستثناء ٦ مصابين ما زالوا تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة وحالتهم مستقرة.

وكان مستشفى قنا العام قد استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 مصاباً بتسمم غذائي، حتى ارتفعت أعداد المصابين.

وكانت قد شهدت محافظة قنا، مساء أمس الخميس، حوادث أليمة، كان من بينها إصابة 6 في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص، فيما أصيب 6 آخرون بينهم طفلان بحالات اختناق على إثر نشوب حريق هائل في وحدة سكنية بمدينة قنا، وتم نقل المصابين في الحادثين إلى مستشفى قنا العام بسيارات الإسعاف، وحررت المحاضر اللازمة.