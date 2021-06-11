الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

مدبولى
مدبولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وامكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فى أثناء مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنياته بأن يسهم إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. وأضاف أن سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية يقع عليها دور كبير فى ضمان التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وحث مزيدا من الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية. 

من جانبه، أكد الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أنه سيقوم بجولة فى عدة دول فى شرق وغرب إفريقيا، لحثها على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما أعرب عن شكره لمصر، لأنها فى طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتبذل جهوداً مشكورة فى تعزيز العمل الإفريقى المشترك. 

واختتم وامكيلى مين حديثه بالإشارة إلى أنه سوف يطلع رئيس الوزراء خلال زياراته المقبلة لمصر على تطورات الجهود الجارية بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3.7 مليون مستفيد الأحد

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الجمهور يختار محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى

لقاءات وتكليفات عاجلة.. حصاد نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين

الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين فى القدس