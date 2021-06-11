الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولى»: توجيهات من الرئيس السيسى بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، وحضر اللقاء المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بتوجيه التهنئة للوزير السودانى على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معرباً عن أمله فى أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السودان الشقيق، لا سيما وأن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان. 

من جانبه، نقل وزير الاستثمار والتعاون الدولى السودانى تحيات رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك إلى الدكتور مدبولى، معرباً عن ثقته فى أن المذكرة التى تم توقيعها سوف تفيد السودان، وتسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية المتنامية بين الشعبين المصرى والسودانى.

كما أعرب الوزير السودانى عن عميق شكر السودان للرئيس السيسى على مواقفه القوية الداعمة للسودان، وكلمته المناصرة لقضايا السودان فى مؤتمر باريس الأخير.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيسي

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