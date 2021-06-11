الأردن يسجل 343 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 343 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس "كورونا"، و420 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 742 ألفًا و521 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و577 حالة، والشفاء إلى 725 ألفًا و82 حالة.

كورونا حول العالم

كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ 35.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 9ر174 مليون حالة، وتم تسجيل 3.77 مليون وفاة بسبب الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.