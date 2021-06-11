ألمانيا ترفع قيود السفر نهائيًا مع النمسا بعد انخفاض إصابات كورونا

تلقت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، إخطارًا من الحكومة الألمانية بأنه تم رفع اسم النمسا نهائيا من قائمة الدول ذات مخاطر انتشار فيروس كورونا، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من بعد غد الأحد.

وقال بيان للخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا كانت تعتبر ولايتي تيرول وفورارلبرج النمساويتين الحدوديتين من المناطق الخطرة، وتم إنهاء هذا الحظر بعد انخفاضات الإصابات على نحو واسع في كل الولايات النمساوية.

وأشار البيان إلى أن معهد روبرت كوخ الألماني قد أعلن، في وقت سابق، أن ولايتي تيرول وفورارلبرج الفيدراليتين لم تعودا منطقتي خطر.

ولفت البيان إلى أن إلغاء الحظر يعتبر أخبارا جيدة للعلاقات السياحية الوثيقة بين البلدين خاصة من مرتادي منطقة الحدود التيرولية البافارية، مؤكدا أنه لن يضطر كل من يدخل ألمانيا عن طريق البر من تيرول وفورارلبرج إلى الامتثال لأي قيود دخول متعلقة بفيروس كورونا في المستقبل.

كورونا حول العالم

كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 26ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ1ر35 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.