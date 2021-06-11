أحمد شوبير يتصدر تريند «تويتر» بعد لقاء إكرامي.. ومغردون: «حاول إحراجه»

استضاف الإعلامى أحمد شوبير شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، أمس الخميس في برنامج “ملعب أون تايم”.

وبعد اللقاء تصدّر أحمد شوبير محركات البحث على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، حيث قال حسين غريب: «نادرًا ما أرى ضيف يتحاور مع كابتن شوبير بتلك الطريقة ويتعمد محاولة إحراجه وإلقاء الاتهامات عليه وفي نفس الوقت يتعامل شوبير بهذا المستوى من ضبط النفس وعدم إظهار أخطاء الضيف وتناقضاته..شوبير راعى كثيرًا علاقته مع إكرامي الكبير لدرجة أنقذت شريف».

وعن الأسئلة التي تواردت في أذهان الجمهور، قال أشرف محمد: «هل اتسم كابتن شوبير بالحنية الزائدة في حواره مع شريف إكرامي؟ هل نجح كابتن شوبير في صد الهجمات المباغتة والمفاجئة من شريف إكرامي؟ لماذا منع الكابتن شوبير نفسه كثيرا من الرد على هجمات شريف المتعمدة علي الهواء.. أسئلة دارت في ذهني وأتمني الإجابة عليها تحياتي».