قبل نجل جونسون.. أبناء لقادة سابقين حضروا قمم عالمية مهمة مع والديهما

بينما يستعد أقوى قادة العالم لقمة جي7 التي انطلقت اليوم الجمعة، ظهر ويلفريد نجل بوريس جونسون بشكل نادر مع الأم كاري والسيدة الأولى على شواطئ كورنوال أمس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ففي أول ظهور لها منذ زفافها على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حملت كاري الطفل ويلفريد جنبًا إلى جنب مع سيدة أمريكا الأولى الدكتورة جيل بايدن في خليج كاربيس في كورنوال.



وشوهدت جونسون ، في الصور التي تم التقاطها وإصدارها من قبل داوونينج ستريت ، وهي مع سيدة امريكا الأولى جيل بايدن.



في هذه الأثناء، جلس ويلفريد البالغ من العمر سنة واحدة ، والذي ظل وجهه محجوبًا لأن والديه لا يرغبان في ألا يصبح "شخصية عامة" ، جلس على الشاطئ.



وبدت السيدة جونسون ، وهي أم لطفل ، نظيرًا طبيعيًا للسيدة الأمريكية الأولى ، حيث تم تصوير الزوجين يبتسمان معًا في حالة معنوية جيدة قبل قمة جي ٧ الحاسمة اليوم.



وعلى الرغم من ندرتها ، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها طفل لرئيس الوزراء في قمة دولية.



أبناء لقادة ظهروا في قمم عالمية

ففي عام 2000 ، تم تقديم ليو بلير نجل رئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير وكان يبلغ من العمر ثلاثة أشهر إلى العالم في قمة الأمم المتحدة في نيويورك.



وشوهد رئيس الوزراء توني بلير يغادر داونينج ستريت مع زوجته شيري وهو يحمل ابنه ليو في عربة الأطفال.



سمح الزوجان للرئيس بيل كلينتون بحمل ليو الصغير الذي تعرف أيضًا على الرئيس الفرنسي جاك شيراك.



وفي ذلك الوقت ، لم يُسمح بنشر أي صور لاجتماع ليو مع أي من الرئيسين لأن عائلة بلير كانت شديدة الحماية لخصوصية أطفالهم.



ومع ذلك ، تم نشر الصورة التي التقطت اللحظة لاحقًا في السيرة الذاتية للسيدة بلير.



وفي قمة مجموعة الثماني شوهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يلوح لدى وصوله مع ابنته تشيلسي إلى مطار ناها ، أوكيناوا ، يوم الجمعة 21 يوليو 2000 ، لحضور قمة مجموعة الثماني التي عقدت في اليابان.



وتم تصوير بيل كلينتون مع ابنته تشيلسي ، التي كانت تبلغ من العمر 19 عامًا ، أثناء حضورها قمة مجموعة الثماني في كولونيا بألمانيا.



نظرًا لأن بيل وهيلاري كلينتون كانا يحميان بشدة عندما يتعلق الأمر بابنتهما وانتقلت العائلة إلى البيت الأبيض عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها ، لم تدخل تشيلسي حقًا في نظر الجمهور إلا عندما كانت مراهقة.



لكن تشيلسي ، البالغة من العمر الآن 41 عامًا ، تم تصويرها عدة مرات مع والديها خلال القمة الخامسة والعشرين لمجموعة الثماني في ألمانيا خلال عام ١٩٩٩.



كما تمت مرافقة ميشيل أوباما مع ابنتيهما ساشا أوباما وماليا أوباما أثناء زيارتهما للمكتبة القديمة في كلية ترينيتي ، في دبلن ، أيرلندا ، قبل قمة مجموعة الثماني في عام 2013



واستمتع الرئيس الأمريكي انذاك بصحبة أطفاله في قمة دولية كان باراك أوباما.