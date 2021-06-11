الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إفريقيا تواجه 4 تحديات.. رسائل «مدبولي» بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

تنطلق الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية.

 

ووجّه رئيس الوزراء عدة رسائل خلال أولى جلسات المنتدى. 

 

"تحية من الرئيس عبد الفتاح السيسي"

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضور بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، مؤكدًا أن يوم أفريقيا هذا العام يأتي في ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا. 

 

"نواجه 4 تحديات" 

وقال رئيس الوزراء إن اليوم نواجه مع العالم 4 تحديات، الأول هو جائحة كورونا والتحدى الثانى بالاختناقات والقيود المفروضة على السفر والتى تقيد وتيرة السفر، والتحدى الثالث يتمثل فى معدلات التضخم.

 

"تحديات ذاتية تواجهها القارة السمراء"

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن القارة السمراء تعانى من تحديات ذاتية فهى لا تزال أكثر فقرا بين قارات العالم، ويعيش بها 70% من فقراء العالم وهذه النسبة مرشحة للزيادة فى 2030.

 

"البدء في اتفاقية التجارة الحرة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البدء فى خطى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيساهم برفع قدر القارة، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. 

 

 "فرص غير محدودة"

وأكد رئيس الوزراء أن هناك فرصا غير محدودة لتوطين التصنيع، مؤكدًا أن المنتدى بدعوة صادقة لتتكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 جدير بالذكر أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار يأتي في أفريقيا مكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، كما أن هذا المنتدى سيمثل ركنا أساسيا في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية. 

 

ويهدف المنتدى لتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063.

دعوة الافريقي مصر قدم تعاون

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3.7 مليون مستفيد الأحد

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الجمهور يختار محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى

لقاءات وتكليفات عاجلة.. حصاد نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين

الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين فى القدس