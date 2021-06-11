إفريقيا تواجه 4 تحديات.. رسائل «مدبولي» بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار

تنطلق الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية.

ووجّه رئيس الوزراء عدة رسائل خلال أولى جلسات المنتدى.

"تحية من الرئيس عبد الفتاح السيسي"

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضور بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، مؤكدًا أن يوم أفريقيا هذا العام يأتي في ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا.

"نواجه 4 تحديات"

وقال رئيس الوزراء إن اليوم نواجه مع العالم 4 تحديات، الأول هو جائحة كورونا والتحدى الثانى بالاختناقات والقيود المفروضة على السفر والتى تقيد وتيرة السفر، والتحدى الثالث يتمثل فى معدلات التضخم.

"تحديات ذاتية تواجهها القارة السمراء"

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن القارة السمراء تعانى من تحديات ذاتية فهى لا تزال أكثر فقرا بين قارات العالم، ويعيش بها 70% من فقراء العالم وهذه النسبة مرشحة للزيادة فى 2030.

"البدء في اتفاقية التجارة الحرة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البدء فى خطى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيساهم برفع قدر القارة، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.

"فرص غير محدودة"

وأكد رئيس الوزراء أن هناك فرصا غير محدودة لتوطين التصنيع، مؤكدًا أن المنتدى بدعوة صادقة لتتكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار يأتي في أفريقيا مكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، كما أن هذا المنتدى سيمثل ركنا أساسيا في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية.

ويهدف المنتدى لتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063.