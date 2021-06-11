وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية والعميد باهر مدير إدارة الخدمات بأمن مطروح.

جاءت الجولة التفقدية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية، والتي تصل إلى مطروح، مؤكدا علي أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.



وكان أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم عن موافقة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح علي تشغيل الأتوبيسات مجاناً لنقل المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية من مدينة مرسي مطروح إلى مقار اللجان الامتحانية بقرية رأس الحكمة وإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل المنظومة التعليمية وضمانا لتحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان ووصول المعلمين للمدارس والقيام بأعمال الامتحانات علي أكمل وجه في أجواء مناسبة يسودها الجدية والانضباط والالتزام.

ووجه وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير إلى محافظ مطروح عرفانا بدعمه المتواصل لمديرية التربية والتعليم مثمنا في ذات السياق بمجهودات سكرتير عام المحافظة للتنسيق المثمر والتعاون المشترك مع تعليم مطروح لتيسير وتشغيل الأتوبيسات مع انطلاق الامتحانات من أمام موقف الأتوبيسات وسط مدينة مرسي مطروح.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام ومسئولي الحملة الميكانيكية والمطبعة السرية بتعليم مطروح، وذلك تقديرا للمجهود المبذول والأداء الفعال خلال المرحلة الاستعدادية ومتابعة التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق امتحانات الإعدادية والامتحان العملي للدبلومات الفنية بكل نوعياتها وتخصصاتها.



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