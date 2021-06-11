شريهان تخطف الأنظار من جديد في برومو مسرحية «كوكو شانيل»

خطفت النجمة شريهان الأنظار من جديد ببرومو أولى مسرحياتها التي تحمل عنوان "كوكو شانيل"، الذي طرحته منصة شاهد Shahid VIP عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وتعتبر "كوكو شانيل" أولى المسرحيات الاستعراضية بطولة الفنانة شيريهان، والتي تعود للأضواء بعد غياب لسنوات طويلة، ومن المقرر عرضها قريبا، والجدير ذكره أنها كانت بطلة إعلان إحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي.

وتأتي عروض المسرحيات الاستعراضية، والمقرر عرضها على منصة شاهد VIP قريبا، بالتعاون بين مجموعة MBC والهيئة العامة للترفيه، حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وتقدم شريهان 6 مسرحيات خلال الفترة المقبلة، انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بها خلال الفترة الماضية، كما جهزت عددًا من الاكسسوارات والملابس التى ستظهر بها خلال العروض والخاصة بالشخصيات التى ستقدمها.

مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادى الباجورى، وإنتاج العدل جروب.

وأجرت شريهان على مدار شهر بروفات مكثفة مع المخرج هادى الباجورى، واستعانت شريهان بأحد مصممى الاستعراضات من أمريكا لتدريبها، خاصة أن المسرحية تنتمى إلى الأعمال الموسيقية الاستعراضية، ومن المقرر أن تقدم خلال العرض أكثر من 50 إطلالة، وستستعين بمصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس.

على جانب آخر، قررت شريهان الاكتفاء بعرض "كوكو شانيل" خلال هذه الفترة، حيث تم تأجيل باقى العروض حتى إشعار آخر، والتى كان من المقرر أن تضم أكثر من عرض مسرحي يصل إلى 10 عروض تقريبًا، منها مارلين مونرو ورابعة العدوية وكوكو شانيل.

جدير بالذكر أن الفنانة شريهان ولدت في القاهرة، وتعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، وتوقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة، وعادت إلى التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تليفزيوني لإحدى شركات المحمول.