«الصحة»: انحسار الموجة الثالثة من كورونا وانخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الانخفاض الذى شهدته معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية يشير إلى انحسار الموجة الثالثة من الجائحة.

وأوضحت، لـ"الدستور"، أن مصر سجلت للأسبوع الثالث على التوالي انخفاضًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن المستشفيات شهدت انخفاضاً في أعداد المترددين من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى انخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات على مستوى أسرّة الرعاية المركزة والتنفس الصناعى والأسرّة الداخلية، لافتة إلى وجود مخزون كافٍ من الأكسجين الطبي بكافة مديريات الصحة والمستشفيات.

وأوضحت المصادر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع بشكل يومى نسب الإشغال ومعدلات التردد في كافة مديريات الصحة في المحافظات ونسب استهلاك الأكسجين الطبي في كافة المحافظات، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد للفئات المستحقة، للحفاظ على الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفى سياق آخر، أعلنت المصادر عن الانتهاء من تطعيم 50% من القائمين على أعمال متابعة الامتحانات في الجامعات المصرية بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم ما يقارب 40% من القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة والمعاهد الفنية بوزارة التربية والتعليم، استعداداً لامتحانات آخر العام.

وأوضحت أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم أكثر من 157 ألف عضو بوزارة التربية والتعليم بلقاح فيروس كورونا تمهيداً لامتحانات الثانوية العامة والمعاهد الفنية، مشيرة إلى توفير فرق طبية مدربة من وزارة الصحة بمديريات التعليم والمدارس والجامعات في كافة المحافظات لتطعيم الأعضاء المستهدفين من التطعيم.

وأكدت أنه يتم تسجيل المشرفين والإداريين على الموقع الإلكترونى الخاص بالحصول على لقاح كورونا لحظياً في نفس توقيت الحصول على لقاح فيروس كورونا، تسهيلاً لإجراءات الحصول على اللقاح.