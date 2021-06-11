نسرين أمين ضيفة برنامج «سعفان فى التلفزيون» مع مصطفى البنا

يستضيف مصطفى البنا، غداً السبت، على شاشة MBC مصر، الفنانة نسرين أمين في تمام الثامنة مساء، من خلال برنامجه "سعفان في التلفزيون".

ويُقدم مُصطفى البنا خلال حلقات برنامج "سعفان في التلفزيون" فقرات متنوعة ويُناقش قضايا اجتماعية غنية بأسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.

برنامج "سعفان في التلفزيون" يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجة رامي رزق الله.

ويُعرض برنامج "سعفان في التلفزيون" إسبوعياً كل سبت على "MBC مصر"، في تمام الثامنة مساءً، وتُعرض هذه الحلقة السبت 12 يونيو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

ويستضيف البرنامج خلال حلقات الموسم الأول نُخبة من النجوم، منهم: أيتن عامر، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، ومحمود الليثي، ومصطفى قمر، وحسن شاكوش، وغيرهم.. بالإضافة لضيف الحلقة الأولى الكابتن أحمد حسام ميدو.

يذكر أن آخر أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين" مع النجوم: محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسى ومحمود حجازي، في شهر رمضان 2020.

وتنتظر نسرين أمين طرح فيلم "يوم 13" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ أكثر من عام، والعمل يشارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبدالمغنى، أحمد زاهر، مجدى كامل، جيهان خليل، محمد كيلانى وآخرون، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما أنها تظهر كضيفة شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة: كريم عبدالعزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.