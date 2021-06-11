قصة أول لقاء جمع بين محمد فراج وبسنت شوقي

قبل حفل زفافهما اليوم

يحتفل الفنان محمد فراج اليوم بحفل زفافه علي الفنانة الشابه بسنت شوقي في حفل ضخم في أحد الفنادق يضم عددا كبيرا من أصدقائهم داخل وخارج الوسط الفني وتستعرض "الدستور" قصة أول لقاء جمع بين الثنائي وبدأت منه قصة حبهم بعد هذا اللقاء وأستمرت لمدة 6 سنوات قبل أحتفالهم بزواجهم اليوم.

تفاصيل أول لقاء جمع بين محمد فراج وبسنت شوقي

تعرف محمد فراج علي بسنت شوقي في أحد أعياد الميلاد من 6 سنوات حيث كانا يحضران أحد أعياد الميلاد لصديق مشترك بينهما وتحدث الثنائي سوياً وتبادلا الأعجاب.

اما قصة الجب فنشأت بينهم أثناء تصوير مسلسل "تحت السيطرة" الذي اشترك فيه الثنائي وكان من إخراج تامر محسن وبطولة نيللي كريم وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وارتبط لثنائي عاطفياً من بعده واعلن خطبتهم بعده بفترة وبدأ يظهران سوياً في كل المهرجانات والمناسبات الفنية.

محمد فراج وبسنت شوقي

كان من المقررإقامة حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبنست شوقي منذ أكثر من عام ونصف ولكن تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب أرتباطات الثنائي الفنية وخاصة محمد فراج الذي ظل لمدة عام ونصف مرتبط بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تطلب منه أن يطلح لحيته لمتطلبات الشخصية الذي قدمها "الشيخ مؤنس" الذي ةحققت نجاح جماهيري كبير.

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الصورة الأولي من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

الفنانة الشابة بسنت شوقى ولدت في القاهرة ودرست إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية، حيث سافرت عام 2009 إلى دولة الأرجنتين للمشاركة في برنامج المسابقات "Fear Factor extreme- أرض الخوف"، وبدأت مسيرتها فى مجال التمثيل عام 2011 من خلال العرض المسرحي "حكاوى التحرير" واتجهت "بسنت" للتمثيل في السينما والتلفزيون في عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل "اسم مؤقت".

فراج وبسنت

أمنا الفنان محمد فراج فبدأت مسيرته الفنية من المسرح الشبابي الجامعي إلي أن التحق بمركز الأبداع الفني مع المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وقدم معه عرض "قهوة سادة" الذي عرض لعدة سنوات وشهد تخرج جيل جديد من الفنانين أصبحوا بعد ذلك نجوم الوسط الفني وقدم محمد فراج العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الذي تركت بصمه له عند الجمهور.