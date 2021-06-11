الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«شكرى» يشارك في النسخة الأولى من منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بالدول الإفريقية

سامح شكري
سامح شكري

شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الإفريقية، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠٢١، تحت عنوان "الاندماج من أجل النمو".

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ما يمثله المنتدى من منصة جامعة لمسئولي الاستثمار في الدول الإفريقية، بما يُعزز من الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أوضح كذلك في كلمته أن مصر كانت ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث سعى السيد رئيس الجمهورية على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الإفريقي المأمول، كما دشن سيادته منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لكي يمثل محفلا ملائما للتشاور حول مواجهة التحديات التي تعيق تعزيز الاستثمارات في القارة.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية في كلمته حرص مصر المستمر على التعاون مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة في إطار من الشراكة التي تتيح تبادل الخبرات وتؤكد الاحترام المتبادل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مُخرجات المنتدى في تعزيز الاستثمارات في القارة الإفريقية.

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