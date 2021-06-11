«الحر وسنينه».. 5 أعراض نفسية تزداد خلال الموجات الحارة

تشهد البلاد موجة حارة شديدة، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات الجسدية والنفسية أيضا.

في هذا الصدد أكد خبراء علم النفس والاجتماع أن ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية نرصدها في السطور التالية وفقا لما ذكرة موقع "ويب ميد" الطبي.

"العصبية المفرطة"

أوضح أطباء علم النفس، أن درجة الحرارة المرتفعة تتسبب في زيادة نشاط الدماغ الأمر الذي يؤدي إلى العصبية المفرطة، والتي تظهر علي شكل الصوت المرتفع والعدوانية تجاه الآخرين.



"التوتر والقلق"

من المشكلات النفسية التي تنتشر خلال الأيام الحارة، هو زيادة فرص الإصابة بنوبات القلق والتوتر، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية في العمل.

ويعتبر التوتر والقلق، من الأمراض التي انتشرت بقوة خلال عصرنا هذا، بسبب ضغوط الحياة اليومية والروتين السريح للحياة.

"الاكتئاب"

يعد الاكتئاب من أشهر الأمراض النفسية التي تنتشر خلال فصل الصيف وخاصة أيام الحر الشديد، كما أن الاكتئاب من المشاكل النفسية الخطرة التي قد تقود للتفكير في الانتحار.

أظهرت آخر الدراسات الطبية، أن فرص الإصابة بمرض الاكتئاب تزيد بنسبة 30% خلال فصل الصيف عن فصل الشتاء، بسبب الحرارة التي تتسبب في تعكير الحالة المزاجية.



"قلة التركيز"

أكد الأطباء بأن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل كبير علي التركيز، لذا ينصح الخبراء بضرورة تجنب الطلاب المذاكرة أوقات الظهيرة او الأماكن المشمسة.

ونوه الأطباء بأن الذاكرة تنخفض بشكل كبير خلال الأوقات الحارة، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالنسيان المؤقت.



"اضطرابات النوم"

تعتبر اضطرابات النوم من المشكلات النفسية التي تزداد خلال فصل الصيف، والتي تتمثل في الارق وقلة النوم، الأمر الذي يؤثر علي كفاءة اليوم.

وتؤثر اضطرابات النوم بشكل كبير علي جميع وظائف الجسم، بالإضافة الي الشعور بالإجهاد المستمر والتعب الشديد.