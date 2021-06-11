النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليها بمنطقة زراعية بمنشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب عثر على جثته ملقاة وسط منطقة زراعية، في إحدى قرى منشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وناظرت النيابة العامة الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة وسط منطقة زراعية، بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، لإجراء معاينة، ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة أمس الخميس في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة الطالبية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال القوات للسيطرة على الحريق.

تراس اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة القوات المنتقلة بـ 12 سيارة إطفاء وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات والتي نجحت على مدار ساعتين من محاصرة النيران وإخمادها تماما ثم تم اجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتبين من الفحص أن المصنع اخر شارع المحولات بدائرة قسم شرطة الطالبية عبارة عن "جمالون" يقع على مساحة 1000 متر عبارة عن مصنع للأثاث مليء بالأخشاب وسقط الجمالون بالكامل فوق النيران ما صعب عملية الاخماد واستغرقت قرابة ساعتين، كما أشار الفحص والتحري بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية ان الحريق التهم 40 غرفة نوم كانت داخل المصنع كما امتدت السنة اللهب الى مخزن سيراميك مجاور والتهم جزء منه.

وكشفت التحريات المبدئية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في توصيلات كاميرات المراقبة، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وأصدرت قرارتها المتقدمة.