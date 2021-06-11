الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تثمن دعم «التضامن» والهلال الأحمر للفلسطينيين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجهودات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

كما أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدور الذي لعبته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى من خلال المتابعة المستمرة حتى تم إطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية اليوم للأشقاء الفلسطينيين عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها جميع الأجهزه التنفيذية وغير التنفيذية بالدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعادة الدعوة لجميع الجهات من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيرت قافلة مساعدات طبية نحو قطاع غزة، بمشاركة كل من حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري وحماة وطن، لإسعاف المصابين والوقوف بجانب أهلنا من الأشقاء الفلسطينيين، قافلة محملة بجميع الاحتياجات الغذائية ، وذلك تزامنا مع الدور الكبير الذى بذلته مصر منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وسرعان ما تفاعلت الأحزاب المصرية والقوى السياسية مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتوجه، أكثر من 30 نائبا برلمانيا من مختلف الأحزاب السياسية، رافقوا القافلة لتسليمها بأنفسهم للشعب الفلسطيني، في صورة تجسد التكاتف المصرى بجميع مؤسساته لدعمهم ومساندتهم في هذه المحنة إلى أن ينعموا بالاستقرار دائم، وتثبت مصر مجددا ريادتها في المنطقة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للقضية الفلسطينية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة المساعدات الطبية

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