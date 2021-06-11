وزير الأوقاف: تعليم جميع الأئمة التعامل مع تطبيقات السوشيال ميديا خلال شهرين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في توصيل الأفكار المستنيرة الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة، مطالبًا جميع أئمة الأوقاف بالاهتمام بتقديم الوعظ عبر «السوشيال ميديا».

ولفت «جمعة» إلى ضرورة تعامل الأئمة مع جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي من «يوتيوب، انستجرام، تلجرام» وعدم اقتصار التوعية على موقع « فيسبوك » فقط، لما لكل تطبيق جمهور خاص به، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تعليم كافة أئمة ووعاظ الأوقاف التعامل مع تطبيقات السوشيال ميديا، خلال شهرين فقط.



وأشار إلى أنه تم إنشاء صفحات متخصصة تهدف إلى التثقيف، لافتًا إلى أنه تم انتاج العديد من الفيديوهات والكتب للاطفال عبر الصفحات.

وأوضح أنه تم إنشاء صفحة تحت عنوان «أطفالنا»، خاصة بثقافة الطفل، وصفحة آخرى خاصة باللغة العربية تحت عنوان «عشاق اللغة العربية» والتي شهدت إقبالاً كبيراً منذ صدورها، مؤكدًا على دور تلك الصفحات في محاربة افكار التشدد.

يأتي ذلك على هامش إنطلاق قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، ومن على رأس القافلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وبدأت القافلة اليوم بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث أدي محافظ الإسكندرية ووزير

الأوقاف، صلاة الجمعة في مسجد سيدي أبي العباس المرسى، حيث ألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من على منبر مسجد المرسي بعنوان "المفهوم الأوسع للصداقة"، متحدثا عن فضل الصدقات في الإسلام.

ويلي ذلك تكثيف لأنشطة القافلة ب 15 مسجدًا في ربوع المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبوبكر الصديق، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.



وتستهدف القافلة رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، وتأتي القافلة في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة