ميجا هاتريك

ما تيجي نتكلم شوية عن اللاعبين اللي سجلوا 5 أهداف (أو أكتر) في ماتش واحد، عبر تاريخ الدوري العام، بـ شيء من التفصيل:

أولا، 7 أهداف في ماتش واحد، مفيش خلاف على إنه لاعب واحد، ولا إنها مرة واحدة، في ماتش واحد، لا فيه خلاف على اللاعب، ولا على إنه الوحيد، كلنا طبعا عارفينه.

دا كان صالح سليم في مرمى الإسماعيلي موسم 1957 – 1958 (اللي هبط فيه الدراويش) والمباراة كسبها الأهلي 8/ صفر، وصالح ما عملش ولا حتى هاتريك عادي في أي ماتش تاني، خلال تاريخه في الدوري كاملا.

ثانيا،6 أهداف في ماتش، عندنا حالتين، واحدة مؤكدة، وواحدة عليها خلاف.

المؤكدة، شحتة لاعب الإسماعيلي في مرمى دمنهور، موسم 1963 – 1964، الماتش انتهى 7 / صفر. والحالة التانية بتاعة الكرارتي لاعب دمياط، جريدة الأهرام قالت إنه سجل في الماتش 6 أهداف، الجمهورية قالت خمسة، المساء قالت 3.

عايز تحسبها احسبها، مش عايز بـ راحتك، لـ حد ما نلاقي حاجة تحسم، بس أنا أقرب لـ تصديقها، عشان قابلت ناس دمايطة كبار، بـ يحكوا عن "سداسية عبده" كتير، وعبده هو الكرارتي (اسمه عبدالوهاب الكرارتي) بس كلامهم ما يحسمش حاجة رسميا.

لـ التذكير، السداسية المفترضة دي كانت في مرمى بترول السويس، في ماتش انتهى 7/4، موسم 1962 - 1963.

ثالثا،خمس أهداف في ماتش واحد، عندنا 6 حالات

1. السيد الضظوي بـ قميص المصري، في مرمى الترام، موسم 1950 – 1951، الماتش خلص 6/4، ودي الحالة الوحيدة من الخماسيات، اللي عليها خلاف، فيه ناس بـ تقول إنه مسجل بس هاتريك عادي في الماتش.. إنما الخلاف مش ناتج لـ اختلاف المصادر، لـ سبب تاني مش وقته.

2. الزمخشري، لاعب الأوليمبي، في مرمى السكة الحديد، موسم 1953 - 1954، الماتش انتهى 7 / صفر، الظريف إنه بعد 6 أيام فقط، الزمخشري سجل سوبر هاتريك تاني، في مرمى الترام، بس 4 أهداف مش خمسة، والماتش خلص 5/2، وهو اللاعب الوحيد، اللي عنده 2 سوبر في بحر أقل من أسبوع

3. توتو، لاعب النادي الأهلي، في مرمى المنصورة، موسم 1957 – 1958، الماتش خلص 6/1، واللي سجل السادس الضظوي، بـ المناسبة، توتو صاحب أول سوبر هاتريك في الدوري، إنما كان 4 أهداف فقط.

4. فتاكة، اللي هو محمد بدوي لاعب المصري، سجل في ماتش شهير جدا، موسم 1963 – 1964، المصري كسب فيه بني سويف 11/ صفر، الظريف، إنه فيه لاعب تاني في الماتش سجل هاتريك برضه، كان مولد.

5. عماشة، لاعب غزل المحلة، في مرمى الشرقية، موسم 1974 – 1975، وكان ماتش عجيب، الشرقية اتقدمت بـ هدف، بعد ثواني من بداية المباراة، بعدها عماشة سجل خماسية، في شوط واحد فقط، هو الشوط الأول.. بين الهدف الأول والخامس39 دقيقة، ثم انتهى الماتش 6/2

6. أغلبنا شافه، أسامة حسني لاعب الأهلي، في مرمى الكروم، موسم 2003 – 2004، الماتش خلص 6/1، ومن بعدها محدش سجل ولا حتى 4 أهداف في ماتش

نضيف لـ دول34 ماتش، اتسجل فيهم سوبر هاتريك، 4 أهداف في ماتش، أولهم توتو في مرمى الأوليمبي، موسم 1949 – 1950، وآخرهم أحمد بلال في مرمى المقاولين موسم 2002 – 2003

والله أعلى وأعلم