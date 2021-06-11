سر تحليق طائرة «بايدن» فوق لندن خلال لقائه مع بوريس جونسون

شوهدت مروحية الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي تحلق عبر العاصمة البريطانية لندن بينما يستعد بايدن لقمة مجموعة السبع في كورنوال.



وشوهدت الطائرة فوق العاصمة بينما التقى بايدن وزوجته جيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجتع كاري في خليج كاربيس.



وتظهر خريطة توضح الطريق الذي سلكته طائرة RAF Puma Warlock ، وهي تشبه مروحية مشاة البحرية الأمريكية، التي حلقت حول مطار هيثرو.



ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شاهدوا "مارين وان" تحلق في سماء جنوب شرق إنجلترا اليوم.



وسيتوجه الرئيس بايدن إلى قلعة وندسور للقاء الملكة إليزابيث يوم الأحد على متن طائرة مارين وان، وهو ما يفسر على الأرجح وجود الطائرة اليوم.



وكان بايدن قد غادر واشنطن في 9 يونيو ووصل إلى سلاح الجو الملكي في ميلدنهال، حيث التقى بأفراد القوات الجوية الأمريكية المتمركزين هناك.



والتقى أمس الخميس برئيس الوزراء بوريس جونسون في كورنوال ، موقع قمة مجموعة السبع.



وأظهرت الصور الرسمية للقاء، زوجة رئيس الوزراء كاري جونسون تحمل الطفل ويلفريد حيث ظهر الزوجان لأول مرة على المسرح العالمي.



لكن المظاهر المبهجة جاءت على الرغم من الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس، حيث حاول البيت الأبيض إخماد نيران الخلاف.



كان حزب المحافظين قد وصف الديمقراطي البالغ من العمر 78 عامًا بأنه "يعاني من الشيخوخة" بعد أن فشل في الوقوف إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب مع الاتحاد الأوروبي، واستخدم الرئيس الأمريكي دبلوماسييه للتعبير عن "قلقه البالغ" بشأن النزاع.



لكن وسط هذه التوترات ، بدت كاري جونسون ، وهي أم لطفل ، نظيرًا طبيعيًا لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، حيث تم تصوير الزوجين يبتسمان معًا في حالة معنوية جيدة قبل قمة G7 الحاسمة اليوم.



ويمثل هذا الحدث أول خطوة كبيرة لبوريس وكاري منذ زواجهما في حفل زفاف سري الشهر الماضي.

