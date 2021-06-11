الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج: إنشاء 20 عمارة إسكان اجتماعي جديدة

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة تفقدية تابع خلالها الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي " أرض المحلج، وأرض الشونة " بمدينة سوهاج، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والنقيب ابراهيم يوسف المشرف على المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع والذي يشمل إنشاء عدد 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثماري.

وأكد " الفقي " على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والصحة والسلامة المهنية بالنسبة للعاملين بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع اسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى .
وأوضح النقيب إبراهيم يوسف، أن النسبة البنائية تمثل 30% من مساحة الموقع للإسكان الاجتماعي، و25% للإسكان الاستثماري، وانه سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات، وجميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية، ووصلت نسبة التنفيذ للمشروع 13%، ومخطط نهو المشروع خلال عام ونصف.

 

جمال السلام هيئة مدير برنامج الاستثمار محافظ إنشاء الصحة العشوائى اجتماع اجراءات وقف مستوى عمل محافظة سوهاج فصل تطوير شباب

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

الجمهور يختار محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

سرطان وفقر وأمنيات لم تتحقق.. الجانب المؤلم من حياة زكي فطين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين

الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين فى القدس