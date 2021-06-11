محافظ سوهاج: إنشاء 20 عمارة إسكان اجتماعي جديدة

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة تفقدية تابع خلالها الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي " أرض المحلج، وأرض الشونة " بمدينة سوهاج، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والنقيب ابراهيم يوسف المشرف على المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع والذي يشمل إنشاء عدد 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثماري.

وأكد " الفقي " على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والصحة والسلامة المهنية بالنسبة للعاملين بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع اسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى .

وأوضح النقيب إبراهيم يوسف، أن النسبة البنائية تمثل 30% من مساحة الموقع للإسكان الاجتماعي، و25% للإسكان الاستثماري، وانه سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات، وجميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية، ووصلت نسبة التنفيذ للمشروع 13%، ومخطط نهو المشروع خلال عام ونصف.