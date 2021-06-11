الأنبا بشارة مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الصعود المجيد

احتفل صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بعيد الصعود المجيد، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بهذه المناسبة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد.

كان في استقبال نيافته الأب أرميا ملاك، راعي الكنيسة، ومجلس، وخدام وخادمات، وشعب الرعية. وألقى نيافة المطران كلمة العظة موكدًا أن عيد الصعود هو دعوة، لكي نترك كل ما هو فاني في حياتنا، لنربح ما هو باقي مع المسيح إلى الوطن السماوي. واختتم نيافة الأنبا بشارة الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

واحتفلت الكنالكنائس المسيحية الثلاث، امس الخميس، بعيد الصعود المجيد

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تنظيم صلوات القداسات احتفالات بهذه المناسبة، ولكن عن من خلال عدة طرق للحضور ، حيث

وعيد الصعود هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

و يعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.



وذكرت القصة الكاملة لعيد الصعود في الأصحاح الأول من سفر "أعمال الرسل" من الآية الأولى وحتى الحادية عشر، فتحدث الإصحاح الأول عن "اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين أختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله"، كما تحدث عن "المعمودية" وأن علم الأزمنة عند الله حين قال "فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.