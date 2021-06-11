بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3.7 مليون مستفيد الأحد

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر يونيه، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى كرامة عن شهر يونيو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من يوم الأحد المقبل، بكل مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء.

ووجهت القباج أيضًا ببدء الصرف لمستفيدي برنامج «تكافل» والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يونيو.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، موضحة أن برامج الدعم النقدي تغطي حوالي 3.8 مليون أسرة، مشييرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة.

وكشفت أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وأكدت وزارة التضامن، أنه تم ربط بيانات تكافل وكرامة بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدي هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأزهر الشريف.

