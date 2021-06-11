الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3.7 مليون مستفيد الأحد

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر يونيه، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى كرامة عن شهر يونيو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من يوم الأحد المقبل، بكل مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء.

ووجهت القباج أيضًا ببدء الصرف لمستفيدي برنامج «تكافل» والذين يبلغ  عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يونيو.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، موضحة أن برامج الدعم النقدي تغطي حوالي 3.8 مليون أسرة، مشييرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة.

وكشفت أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وأكدت وزارة التضامن، أنه تم ربط بيانات تكافل وكرامة بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدي هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأزهر الشريف.
 

وزيرة التضامن تكافل وكرامة نيفين القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المعاشات

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

الجمهور يختار محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

سرطان وفقر وأمنيات لم تتحقق.. الجانب المؤلم من حياة زكي فطين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين

الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين فى القدس