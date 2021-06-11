الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صح بس هنكر».. أشهر إيفهات نجاح الموجى فى ذكرى ميلاده

نجاح الموجى
نجاح الموجى

تمر اليوم ذكرى ميلاد الممثل الكوميدى نجاح الموجى رجل الكوميديا من الطراز الأول والذى عُرف واشتهر بعدد من الإيفهات الفنية التى علقت بأذهان وأذن المستمعين والمشاهدين لأعماله الفنية الرائعة.

"الدستور" ترصد أشهر إيفهات الرائع نجاح الموجى .

1- ومن أشهر الإفيهات التي أطلقها الفنان الراحل، ضمن أحداث مسرحية "المتزوجون"، حينما جسد شخصية "مزيكا" صبي الجزار ويوجه "حنفي" –جورج سيدهم- سؤال لمزيكا قائلًا: "قولي يا واد يا مزيكا، إنت بتفهم في السياسة"، ليرد وهو يضع ساق على ساق: "أنا الشعب".

2- جسد الفنان نجاح الموجي، شخصية "الهرم" تاجر المخدرات، ضمن أحداث فيلم "الكيت كات"، وفي أحد المشاهد يحكي الهرم عن موقف جمعه بلواء شرطة، وسأله الأخير: "إنت ياض بتتاجر في المخدرات، صح ولا هتنكر"، ليرد الهرم: "صح بس هنكر".

3-ضمن أحداث فيلم "المساطيل"، جسد الفنان الراحل شخصية "عباس النص"، وفي أحد المشاهد يقول "النص" أمام ظابط الشرطة: "من لم يمت بالسيف مات بالمطواة يا سعادة الباشا".

4- وفي مشهد شهير بمسرحية "المتزوجون"، وجه "حنفي"، سؤال لـ"الواد مزيكا"، قائلا: "تعرف إيه عن سياسة الوفاق يا واد يا مزيكا"، قاله: "سياسة الوفاق، يعني يا بخت من وفق راسين في الحلال"، ليرد "حنفي": "دي سياسة أمك".

5-وفى فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"والذي يتضمن واحد من أشهر إيفيهات الفنان نجاح الموجى حين قال له عادل أدهم: "أنا مروحش للحرام" ليرد عليه الموجي "حرام ايه ياجدع احنا مبنروحش للحرام الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا".

6-وأيضا جملة "سيبك منه دا أجزخانجي بمخ جزمجي بالك انت دا عايز العيان لا يخف ولا يموت علشان يفضل زبونة"، من ضمن قائمة الإيفيهات الأشهر لنجاح الموجي فى تاريخة الفنى.

والموجى من مواليد حى جدائق الزيتون وتربطه به العديد من الذكريات وقد عشق التمثيل وهو فى سن صغير واتجه للعمل فى عدد من المسارح وكانت بدايته مع قصور الثقافة فى المدن المصرية المختلفة ليصبح بعدها من اشهر ممثلى الكوميدى فى مصر والعالم العربى.

نجاح الموجي كوميديا إيفهات فيلم الكيف صاحب الإدارة بواب العمارة

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