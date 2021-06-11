الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الكهرباء لـ«الدستور»: مصر تسعى لتنمية إفريقيا من خلال ربطها بشبكة طاقة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الطاقة هي أساس تنمية أي دولة في العالم.

وأوضح شاكر لـ"الدستور"، على هامش مشاركته في منتدى رؤساء وكالات الاستثمار في إفريقيا، أن الاستثمار في الطاقة يعد نموا اقتصاديا لجميع الأماكن، لافتا إلى أن إفريقيا بذاتها بها وفرة كبيرة في الطاقات المتجددة مثل الرياح والشمس أو حتى الكهربائية، والحرارية.

وأضاف شاكر: «نعمل على تنفيذ خط للربط الكهربائي بين الدول الإفريقية، حتى نستطيع توصيل الطاقة لكل القارة، وهو ما سينعكس بصورة هائلة على النمو الاقتصادي».

وتابع: «إننا كمصريين نتعاون مع كافة الدول الإفريقية في مجال الكهرباء من حيث تنفيذ المشروعات والتدريب على تنفيذها أيضا في إطار نقل الخبرات المصرية لكل أبناء القارة، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي»، كاشفا عن تدريب أكثر من 8 آلاف من القارة الإفريقية ونقل الخبرات المصرية في مجال الكهرباء لهم. 

وحول بناء السدود على النيل، قال شاكر إن هناك قواعد قانونية منظمة لهذا الأمر، ولا يوجد مانع لدينا بشرط أن يكون هناك التزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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