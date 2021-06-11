حبس 20 متهما سرقوا 60 ألف لتر سولار من خطوط أنابيب بترول بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، حبس 20 متهما بسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بمنطقة المطرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، بمديرية أمن القاهرة احتجاز أحد الأشخاص داخل شقة، كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط سائق، مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبصحبتهم حداد "مختطف"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول مكبل اليدين من الخلف ومكمم.

- اعترافات المتهمين



بسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالاستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكى، واستخدامها فى تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتاخمة، لطريق (القاهرة - بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالي قيمة إصلاح السيارة، مما أثار حفيظته.

- خطف سيارة تنقل مواد بترولية مسروقة

وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده بصحبة باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجنى عليه "المُستخدمة فى تهريب المواد البترولية"، اختمرت فى ذهنه فكرة استيقافها واحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة، وعليه فقد قام وباقى المتهمين باستيقاف السيارة وصرف قائدها و استدراج المجنى عليه، واصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" باستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، واحتجازه على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).

- أقوال المجني عليه



بمواجهة المجنى عليه إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس "كبسولات" بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتاخمة، بغرض إستخدامها فى الاستيلاء على المواد البترولية وخاصةً "السولار"، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكى مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أضاف بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لاستخدامها فى تهريب المواد البترولية، وكذا شراء سيارات ملاكى لاستخدامها فى تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمى الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والاستدلال عليهم.

- ضبط باقي أفراد التشكيل



وتم استهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وعدد (8 مخازن وجراجين) خاصة بهم، و أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ليصبح إجمالى ما تم ضبطه على النحو التالي، 20 متهما من أفراد التشكيل، (27 سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل آخرى بدون ، 2 سيارة ملاكى، 6 فنطاس ، 13 تنك لتخزين المواد البترولية المستولى عليها، 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وكمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من 60 ألف لتر "سولار").



و أمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ، باتخاذ الإجراءات القانونية ويجري تحديد وضبط باقي المتهمين.