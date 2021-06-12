السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

المنتخب الأوليمبي يحصل على لقاح كورونا خلال معسكره في السويس (فيديو)

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي يحصل على لقاح كورونا

حصل الجهاز الفني والإداري ولاعبو منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على لقاح كورونا، أثناء تواجدهم بمعسكرهم بمنطقة العين السخنة، بعد المباراة الودية التي فازوا بها بهدفين، أمس الجمعة.

وفي إطار اهتمام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتقديم الرعاية الصحية اللائقة لمنتخبنا الأوليمبي أثناء معسكره بمنطقة السخنة بالسويس، أوفد المحافظ العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس اليوم الجمعة يرافقه محمد سعد مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور اسر البنا مدير الطب الوقائي بالمديرية الي  مقر المنتخب المصري الاوليمبي باحدي القرى السياحية بالعين السخنة  لمتابعة حصول الجهاز الفني واللاعبين للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على لقاح فيروس كورونا بمعرفة فريق طبي من  مديرية الشئون الصحية بالسويس. 


وأكد المحافظ على تقديره الكبير للمنتخب الاولمبي المصري بقيادة الكابتن شوقي غريب مدير الجهاز الفني ومعاونية واللاعبين علي تشريفهم لمصر متمنيا  لهم التوفيق  في بطولة اولمبياد طوكيو .. مثمنا مبادرة السيد الرئيس للاهتمام بصحة المصريين ووقايتهم من فيروس كورونا .

وفي بداية اللقاء رحب العميد ايهاب سراج الدين بالمنتخب الالمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب والجهاز المعاون المكون من معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأوليمبى ووائل رياض ومحمد شوقي وبقية الجهاز واللاعبين.


وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز أمس على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد فى المباراة الودية التي جمعتهما فى ستاد السويس الجديد استعداد الأولمبياد طوكيو.

مصر منتخب مصر الأوليمبي طوكيو السويس السخنة لقاح كورونا

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