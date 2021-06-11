انخفاض أسعار «البلطي» واستقرار بقية أنواع الأسماك بسوق العبور اليوم

تباينت أسعار الأسماك اليوم الجمعة بانخفاض أسعار البلطي مع استقرار بقية أنواع الأسماك في سوق العبور للجملة.

وكانت آخر تحديثات الأسعار كالتالي:

البلطي 22 - 24 جنيها للكيلو

البلطي الأسواني 17 - 37 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض 90 - 130 جنيه للكيلو.

بياض أملس بلدي 90 – 130جنيه للكيلو

الثعابين 50 - 200 جنيه للكيلو.

مكرونة سويسي 65 – 85 جنيها للكيلو.

سمك موسى 90- 130 جنيه للكيلو.

السبيط - كاليماري - سابيا 110 - 170 جنيه للكيلو.

القرش 30 – 40 جنيها للكيلو.

الكابوريا 30- 120 جنيه للكيلو.

المرجان(2) 23- 27 جنيها للكيلو.

البربون (2) 32 - 38 جنيها للكيلو.

الدينيس 90 - 130 جنيه للكيلو.

الجمبري(3) 90 - 160 جنيه للكيلو.

البوري 42 - 48 جنيهًا للكيلو.

الشعور 30 - 40 جنيها للكيلو.

الوقار 80 - 100 جنيه للكيلو.

القاروص- لوت 80 - 100 جنيه للكيلو.

الجمبرى المجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو.

المكرونة المجمدة 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو.

السردين المجمد 15_25 جنيها للكيلو.

المرجان المجمد 19- 25 جنيها للكيلو.

ورص تقرير أمس الخميس، كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق، حول أخر مستجدات التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق وجاء فيه تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي حيث انخفض سعر كيلو "البلطي الكبير" بنسبة 17% ليسجل 25 جنيها مقارنة بنحو 30 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت أسعار كيلو"البوري المتوسط" بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيه مقابل 45 جنيها، كما تراجعت أسعار "الأسماك المجمدة" بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيه للكيلو مقابل 45 جنيها ،فيما استقر سعر كيلو "التونة المفتتة" عند 12 جنيها.