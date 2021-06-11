عضو بـ«قومي المرأة»: المرأة المصرية حصدت مكتسبات وحقوق كبيرة في عهد السيسي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، إنه بعد تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدة حكم البلاد، تغيرت الصورة تجاه المرأة وأصبح هناك اهتمام غير مسبوق بها وحدثت طفرة كبيرة، فهناك انتصارات ومكتسبات نتيجة وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة.

وأضافت يحيى لـ"الدستور"، أن المرأة المصرية شهدت فى عصر الرئيس السيسي عدد من الإنجازات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتى تتضمنت 4 محاور، هي التمكين الاجتماعى والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادى والحماية التشريعية والثقافية، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لعدد من المبادرات الصحية تهدف للحفاظ على صحة المرأة المصرية، منها الكشف المبكر على سرطان الثدى، والعمل على توفير حياة كريمة لها من خلال القضاء على العشوائيات وتوفير سكن صحى ملائم.

وأشارت إلى أنه أحدث تمكينا سياسيا للمرأة المصرية وهو ما ظهر من خلال مشاركتها فى مجلسى الشيوخ والنواب ولأول مرة يكون هناك وكيلة لمجلس الشيوخ سيدة، ومشاركتها سواء جاءت بالانتخاب أو بالتعيين، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 30% من نواب محافظيين ووزراء، وإعلان الرئيس مؤخرا بوجود المرأة على منصة القضاء والنيابة العامة، فهناك جهود حقيقة تبذلها الدولة نحو التمكين السياسي.

وأوضحت أنه على المستوى الاجتماعى، فتم إطلاق برامج تكافل وكرامة والاهتمام بالريف المصرى والأسرة المصرية وإطلاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة بين الجنسين وإحقاق المرأة فى أى منصة وعمل، بالإضافة إلى وجود وحدات للمساواة بين الجنسيين فى الهيئات، وإطلاق المجلس القومى للمرأة لمكاتب العنف ضد المرأة فى الجماعات وعلى الجانب التشريعي تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وفي عام 2020 وخلال تفشي فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.