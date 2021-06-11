الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرصعة بأحجار كريمة.. ضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية في ملابسه بمطار القاهرة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة وفصوص من الألماس، بحوزة راكب عربي قادم من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة.

- تفاصيل الواقعة

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طيران  رحلة قادمة من بيروت، استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وقام محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شئ مخالف.

 

وقام زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من محمد جمال وياسر محمد إبراهيم ومحمد حسين محمود، وذلك لتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة والألماس، وذلك داخل جيب سحري بملابس الراكب، و  أمر زكريا حسب الله بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب كمية من المشغولات الذهبية الاحجار الكريمة راكب عربي قادم من بيروت ركاب طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت

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