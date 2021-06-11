يستضيف افتتاح أمم أوروبا.. كل ما تريد معرفته عن الملعب الأوليمبي في إيطاليا

يستعد ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، لاستقبال مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بين إيطاليا وتركيا، حيث أصبح ملعب الأولمبيكو جاهزًا لاستقبال المباراة بعد أن تم وضع شعارات البطولة والقيام بكافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال الجماهير.

ومن المقرر أن يسمح بحضور 16 ألف مشجع وإقامة شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء، في ميدان المنتدى الروماني وساحة "بياتزا ديل بوبولو" بقلب العاصمة الإيطالية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ملعب الأولمبيكو.

-ملعب الأولمبيكو هو ملعب كرة قدم يقع في العاصمة الإيطالية روما، وهو أكبر وأهم المنشآت الرياضية بالعاصمة.

-يتسع الملعب لحضور 72,698 ألف متفرج.

-بدأ إنشاء الملعب سنة 1928 وافتتح في عام 1937.

-الملعب من تصميم المعماري الإيطالي أنيبال فيتيلوزي.

-يقع ضمن مجمع الـ"فورو إيتاليكو" الرياضي شمال العاصمة الإيطالية وهو ملك اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، وهو مخصص بشكلٍ رئيسي لكرة القدم.

-يعتبر الملعب مقرا لناديي لاتسيو وروما اللذان يخوضان غمار منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم، ويخاض عليه سنوياً نهائي كأس إيطاليا.

-استضاف الملعب العديد من المنافسات منها؛ الألعاب الأولمبية الصيفية 1960 والتي احتضنتها العاصمة روما، وبطولة بطولة العالم لألعاب القوى 1987، ومنافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 1968 من ضمنها المباراة النهائية.

-أعيد بناء الملعب في عام 1990 ليكون أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 1990 حيث لعبت عليه المباراة النهائية.

-يحمل الملعب حاليا تصنيف "ملعب خمس نجوم" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقد استضاف أربع نهائيات لدوري أبطال أوروبا كان آخرها عام 2009.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للملعب قبل ساعات من استضافته لمباراة اليوم، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي به.