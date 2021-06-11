وزير البترول يعتمد القوائم المالية لشركة السكري لمناجم الذهب

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس القوائم المالية لنتائج أعمال الجمعية العمومية لـ«شركة السكري» لمناجم الذهب التى تدير منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية بمرسى علم، للعام المالي يونيو 2019، بعد أن قام «الملا» فى أبريل الماضي بإنهاء كافة الخلافات المتعلقة على مدار 15 عاماً بين هيئة الثروة المعدنية ومنجم السكري.

وحضر أعمال الجمعية العمومية، مارتن هورجان، المدير التنفيذي لشركة سنتامين المالكة لمنجم السكري من لندن بالفيديو كونفرانس ، كما حضر الجيولوجي خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونائبه الجيولوجي ياسر رمضان، ويوسف الراجحي مدير عام شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري ، والمحاسب طارق عباس رئيس شركة السكري ، وشادي الراجحي نائب المدير التنفيذي للشركة وأحمد ماهر رئيس القطاع المالي للشركة الذي قام باستعراض المؤشرات المالية الناجحة للشركة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

إنهاء بعض الخلافات التى كانت متعلقة بين الهيئة وشركة سنتتامين

وكان وزير البترول اعتمد الجمعية العمومية غير العادية لشركة السكري لمناجم الذهب، فى أبريل الماضي ، بحضور مارتن هورجان، المدير التنفيذي لشركة سنتامين المالكة لمنجم السكري ، وخلال الجمعية تم انهاء بعض الخلافات التى كانت متعلقة بين الهيئة وشركة سنتتامين على مدار 15 عامًا ماضية، حيث تم الاتفاق على المبادئ الأساسية التى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، من حيث المراجعات الحسابية والتسوية.

وزير البترول يشيد بإدارة سنتامين فى إدارة وتشغيل المنجم وزيادة الإنتاج

كما أشاد وزير البترول بمجلس إدارة سنتامين فى إدارة وتشغيل المنجم وزيادة الإنتاج، والذى يعد المنجم الوحيد فى مصر حتى الآن الذى يعمل وفق أحدث النظم العالمية فى عملية إنتاج واستخلاص الذهب.

وكانت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري في مصر، أعلنت فى مارس الماضي، عن أهم المؤشرات المالية للعام المالي 2020-2021، والذي تحققت خلاله إيرادات قياسية بلغت 829 مليون دولار أمريكي من مبيعات الذهب البالغة 468.681 ألف أوقية بمتوسط سعر محقق للذهب تم بيعه 1766 دولارًا أمريكيا لكل أونصة.

315 مليون دولار إجمالي أرباح منجم السكري خلال 2019

كما حققت سنتامين إجمالي أرباح بلغت 315 مليون دولار قبل الضريبة، مقارنة بـ173 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019، بنسبة نمو 82%.

كما أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى ديسمبر 2019، إن الوزارة باعت حوالى 15 طن ذهب وفضة - تعادل حوالى 539 ألف أوقية من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 605 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 19.5 مليون دولار، وذلك عن السنة المالية فى يونيو 2019.

وتعمل شركة سنتامين وفق مخطط للاستمرار فى عمليات الانتاج فى منجم السكرى، وفقًا لاجراءات احترازية مشددة ضد كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمنجم بالتعاون مع الجهات المعنية.

15.5 مليون أوقية ذهب احتياطى منجم السكرى

ويقدر احتياطى منجم السكرى بـ15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.

الملا يعتمد نتائج أعمال منجم السكري بحجم مبيعات 539 ألف أوقية ذهب

وأدخلت شركة سنتامين منذ بدء عملها فى مصر نحو 78.5 مليار جنيه عن طريق شركة "السكرى" كدخل للناتج القومي المصري بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه كاستثمار مباشر، بخلاف الضرائب والعمالة التي تصل إلى نحو 5 آلاف عامل والمقاولين والموردين والجمارك.