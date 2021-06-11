تطورات الحالة الصحية لـ زكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بورم في المخ

تعرض الفنان زكي فطين عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجئة اعلن عنها عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث أصيب بورم في المخ وذلك بعد فترة قليلة من شفائه من سرطان الرئة، وكتب زكي فطين عبدالوهاب عبر صفحته "أصدقائي الأعزاء عملت التحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء".

وعلمت "الدستور" من مصدر مقرب من الفنان زكي فطين عبدالوهاب انه يمكث في منزله بنائاً علي تعليمات الطبيب المعالج ويتلقي علاجه لحين أستقراره الحجته الصحية وعمل اللازم للخروج من ازمته الصحية الذي كان قد تعرض لازمة شبيها له عام 2019.

حيث كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب عام 2019 عبر صفحته علي فيس بوك ايضاً إصابته بسرطان في الرئة حيث كتب وقتها "أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق"، وبالفعل تعافي منه وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي قبل أكتشافه أصابته مرة أخري من عدة أيام.

وكانت آخر أعمال الفنان زكي فطين مشاركته بمسلسل "كوفيد 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعد الفنان زكي فطين عبدالوهاب نجل الفنانة الكبيرة الرحله ليلي مراد والمخرج الكبير الراحل فطين عبدالوهاب واحترف التمثيل بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما عام 1983 قسم الاخراج وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية الذي صنعت له نجومية كبيرة.