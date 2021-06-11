روسيا تجري مناورات عسكرية في القرم

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الجمعة، عن أنه وفقا لخطة التدريب العسكري بدأت وحدات فوج الصواريخ المضاد للطائرات التابع لأسطول البحر الأسود تدريب تنفيذ المهام المشتركة في منطقة الرحلات الجوية المكثفة.

وأوضح في بيان نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، أن فعاليات التدريب العسكري تجرى في مناطق مطارات مرابطة طائرات الطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود.

كما أوضح البيان أن المناورات المشتركة مع فوج الصواريخ تشارك فيها الطائرات من طراز "سو-24 أم" و"سو-24 أم أر" و"سو-30 أس أم" و"أن-26" و"بي-12"، والمروحيات، مبينا مشاركة نحو 15 وحدة من معدات الطيران، وزهاء 50 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة في هذه المناورات.

وأضاف أن المناورات تهدف إلى التدريب على العمل لتماسك أطقم وبطاريات الفوج أثناء تنظيم الدفاع عن مرافق البنية التحتية الهامة وصد الهجوم الجوي لعدو مفترض.

يذكر في 22 أبريل الماضي أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات في شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي و1.2 ألف وحدة عتاد و40 سفينة حربية، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية حينها .

وجاءت هذه المناورات بعد حوالي شهر من إعلان قيادة القوات الأمريكية فى أوروبا وأفريقيا، بدخول سفينة تابعة لها البحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية، وذلك فى أول عملية من نوعها خلال العام الجديد 2021.

ونقلت مجلة ديفنس الأمريكية عن الصفحة الرسمية لقيادة القوات الأمريكية فى أوروبا وأفريقيا عبر تويتر، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس دونالد كوك أول سفينة حربية أمريكية تزور البحر الأسود خلال عام 2021.

وأضافت أن السفينة ستستمر فى العمل مع الشركاء لبناء الأمن البحرى فى المنطقة، مضيفة أن البحر الأسود يعتبر ممرا بحريا حيويا تجاريا وللاستقرار في جميع أنحاء أوروبا، وأن البحرية الأمريكية تجرى بشكل روتينى دوريات في المنطقة مع شركائها فى المنطقة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،وقتها، أن الأسطول الروسي فى البحر الأسود يراقب تحركات المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك" المسلحة بصواريخ جوالة، والتى دخلت إلى المنطقة، في 23 يناير 2021م؟

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته فى البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار فى الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.