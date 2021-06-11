الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوات ضبط تردد قناة اليرموك 2021 على النايل سات

تردد قناة اليرموك
تردد قناة اليرموك 2021

تردد قناة اليرموك 2021 من أبرز الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة محرك البحث العالمي جوجل في الأونة الأخيرة بسبب عرضها للأعمال الدرامية المدبلجة التي تلقي يوميا أعجاب الجمهور المصري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط القناة عبر القمر الصناعي النايل سات ودولة بث القناة والفئات المخاطبة لها والمحتوى الهادف الذي يقدمه للجمهور.

تردد قناة اليرموك 2021

يمكن لعشاق الدراما من كافة البلاد العربية ضبط تردد القناة  الأردنية yarmouk tv عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11678 و استقطاب أفقي و معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 وذلك للحصول على جودة HD العالية للصوت والصورة حيث تبث إشارتها على مدار الـ 24 ساعة حيث تعرض عبر شاشتها مجموعة مميزة من الدراما المدبلجة إلى اللغة العربية.

معلومات عن قناة yarmouk tv

تبث قناة yarmouk tv من المملكة الهاشمية الأردنية منذ عام 2012 وتمتاز بعرض مجموعة هائلة من الدراما الأجنبية والتركية مدبلجة باللغة العربية لكافة جماهير الوطن العربي حيث يجد هذا النوع من الدراما رواجا كبيرا، بالإضافة إلى مجموعة مميزة أيضا من البرامج الترفيهية المميزة التي تناسب كافة الفئات والمراحل العمرية داخل الأسرة المصرية والعربية لذلك تحصد القناة على نسب مشاهدة كبيرة يوميا.

اقرأ أيضا 

 شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021: يحظر تغيير نشاطها أو بيعها قبل 7سنوات

يمكن ضبط تردد قناة اليرموك 2021 عبر القمر الصناعي المصري النايل سات لمتابعة الدراما حيث يتم بث حاليا مجموعة مميزة من الأعمال الفنية.

تردد قناة اليرموك قناة اليرموك تردد قناة اليرموك 2021 اليرموك الدراما التركية تردد القناة الأردنية yarmouk tv نايل سات

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

الجمهور يختار محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

سرطان وفقر وأمنيات لم تتحقق.. الجانب المؤلم من حياة زكي فطين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين

الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين فى القدس