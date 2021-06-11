خطوات ضبط تردد قناة اليرموك 2021 على النايل سات

تردد قناة اليرموك 2021 من أبرز الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة محرك البحث العالمي جوجل في الأونة الأخيرة بسبب عرضها للأعمال الدرامية المدبلجة التي تلقي يوميا أعجاب الجمهور المصري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط القناة عبر القمر الصناعي النايل سات ودولة بث القناة والفئات المخاطبة لها والمحتوى الهادف الذي يقدمه للجمهور.

تردد قناة اليرموك 2021

يمكن لعشاق الدراما من كافة البلاد العربية ضبط تردد القناة الأردنية yarmouk tv عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11678 و استقطاب أفقي و معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 وذلك للحصول على جودة HD العالية للصوت والصورة حيث تبث إشارتها على مدار الـ 24 ساعة حيث تعرض عبر شاشتها مجموعة مميزة من الدراما المدبلجة إلى اللغة العربية.

معلومات عن قناة yarmouk tv

تبث قناة yarmouk tv من المملكة الهاشمية الأردنية منذ عام 2012 وتمتاز بعرض مجموعة هائلة من الدراما الأجنبية والتركية مدبلجة باللغة العربية لكافة جماهير الوطن العربي حيث يجد هذا النوع من الدراما رواجا كبيرا، بالإضافة إلى مجموعة مميزة أيضا من البرامج الترفيهية المميزة التي تناسب كافة الفئات والمراحل العمرية داخل الأسرة المصرية والعربية لذلك تحصد القناة على نسب مشاهدة كبيرة يوميا.

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يمكن ضبط تردد قناة اليرموك 2021 عبر القمر الصناعي المصري النايل سات لمتابعة الدراما حيث يتم بث حاليا مجموعة مميزة من الأعمال الفنية.