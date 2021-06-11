«عبد الوهاب» بمنتدى الاستثمار في إفريقيا: القارة دخلت دائرةِ التعَافي الاقتصادي

كشف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناكَ بوادرَ ومؤشراتٍ إيجابيةً على دخولِ قارةِ إفريقيا دائرةِ التعَافي الاقتصادي، موضحًا أنه وبحسب التوقعات الدوليةُ فإن الاقتصادِ الإفريقيِ دخل مرحلة التعافي محققًا مُعدَلاتِ نُموٍ إيجابيةٍ خلالَ العامِ الحالي قد تصلُ إلى نحو 3.4%، مشيرًا إلى أن التوقعات تدُلُ على قدرةِ الاقتصاديات الإفريقيةِ على الصمودِ أمامَ الأزماتِ العالميةِ وتحقيقِ معدلاتٍ إيجابيةٍ للنمو.

وأضاف عبدالوهاب، خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى وكالات الاستثمار في إفريقيا، قبل قليل بحضور ومشاركة ممثلين من 34 دولة إفريقية، أن المرحلة الحالية تتطلبُ إعادةَ النظرِ في ترتيبِ الأهميةِ النسبيةِ للقطاعاتِ الاقتصادية المستهدفة، موضحًا أن قطاعات الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ والرعايةِ الصحيةِ، تتصدر قائمةَ الأولويات.وكذا رسمَ سياساتٍ استثماريةٍ جديدةٍ تقومُ على تهيئةِ بيئةِ الأعمالٍ الداعمةِ والمُحَفِزةِ لِدورِ القطاعِ الخاص، وتعزيزِ مساهمتِه في تنفيذِ مشروعاتٍ مشتركةٍ محليةٍ وعابرةٍ للحدود.

وبحسب عبد الوهاب، يكتسبُ المنتدى أهميةً خاصةً حيثُ يأتي في ظلِ ظروفٍ ومُتغيراتٍ استثنائيةٍ، فرضتها جائحةُ كورونا والتي وضعت كافةَ شعوبِ العالمِ أمامَ لحظةٍ تاريخية حاسمةٍ تحدد مستقبل الأجيال القادمة وتفرضُ واقعاً جديداً قد يغيرُ هيكلَ وملامحَ الاقتصادِ العالمي.

يأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مَدِ جُسورِ التعاونِ بينَ مِصرَ وأَشِقائِها في القارة وتعزيزِ عَلاقاتِ التشاورِ والتنسيقِ في كلِ المجالات خاصةً المجالاتِ الاقتصاديةَ والعملَ على زِيادةِ المشروعاتِ المشتركة التي تُسهمُ في تلبيةِ تطلعات كافة الشعوبِ الإفريقية.

ودعى عبدالوهاب، رؤساءِ هيئاتِ الاستثمار وكبارِ رجالِ الأعمالِ المصريين للوصول إلى صيغٍ واضحةٍ للتعاون، بين الحكومات.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل، منتدى وكالات الاستثمار في إفريقيا، بشرم الشيخ، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت عنوان "التكامل من أجل النمو"، بمشاركة 34 دولة إفريقية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الافتتاحية سبل العمل الإفريقي من أجل مستقبل أكثر إشراقا، ويلقي كلمة الافتتاح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، يليه سامح شكري وزير الخارجية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وتختتم أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى حتي 14 يونيو الجاري.

