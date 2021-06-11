بايدن يستقبل ميركل في البيت الأبيض الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن الشهر المقبل.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكى بأن الرئيس بايدن يسعى لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بتاريخ 15 يوليو المقبل، لافتة إلى أن جائحة كورونا والتغير المناخى سيتصدران جدول أعمال اللقاء، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتنطلق اليوم الجمعة أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى فى مقاطعة كورنوال البريطانية، والتى من المقرر أن يتعهد فيها قادة الدول بتقديم مليار جرعة على الأقل من لقاح كورونا للدول المتعثرة حول العالم، نصف هذه الجرعات يأتى من الولايات المتحدة، بينما تقدم بريطانيا مليون جرعة.

وقال بايدن فى تصريحات سابقة "سنساعد فى قيادة العالم للخروج من هذا الوباء بالعمل معا مع شركائنا العالميين، مضيفا أن دول مجموعة السبع ستنضم إلى الولايات المتحدة فى تحديد التزامات التبرع باللقاحات فى القمة التى تستمر ثلاثة ايام وتضم مجموعة السبع أيضا كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان".

سيذهب حوالي 80 % من اللقاحات إلى مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، مع تقاسم الباقي بشكل ثنائي. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستتبرع بـ500 مليون جرعة لنحو 92 دولة فقيرة وذات دخل منخفض ومتوسط.

كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021.

وتبدأ أعمال القمة رسميا اليوم الجمعة بالتحية الرسمية وصورة جماعية بالتباعد الاجتماعى، بعدها يلتقى القادة بالملكة إليزابيث الثانية وكبار الشخصيات الملكية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن كل الدول الأعضاء فى مجموعة السبع قد قدمت استجابات لأزمة المناخ، وأكدوا التزامهم بالسعى لعدم ارتفاع درجة الحرارة فوق المستويات ما قبل الصناعية.