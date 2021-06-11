«كلنا بندعيلك وأملنا في ربنا».. حملة تعاطف مع زكي فطين عبد الوهاب بسبب سرطان المخ

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، مساء أمس، عن إصابته بورم بالمخ، مؤكدًا أنه في المرحلة الرابعة من المرض.

وكشف "فطين"، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء".

موجة من التعاطف والدعاء انطلقت أمس عقب إعلان زكي فطين عبد الوهاب تعرضه للمرض، حيث قالت شيماء حسام: " لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه.. اللهم رب الناس اذهب البأس وأشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين"، وقالت أميمة شريف: " اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه شفاء لايغادر سقما.. خد بالك من صحتك يا فنان والف حد خف من المرض الوحش".

فيما قالت رحاب سعيد: "ربنا يخرجك من الأزمة دي على خير يا فنان.. كلنا بندعيلك بالشفاء العاجل"، وقال شريف محمد: "استعن بالله وحارب المرض الخبيث واهم شيء الحفاظ على نفسيتك.. هندعيلك واملنا في ربنا كبير"، فيما قالت تقى إسماعيل: "ربنا كبير وهو خير حافظ.. محنة وهتعدي وإن شاء الله هتقوم منها على خير في أسرع وقت قريب.. صلي وادعي واحنا كلنا بندعي معاك".

وقالت نورهان صفوت: " لا حول ولا قوة الا بالله ازاى شكله اتغير كدا زعلت اوى اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه"، فيما قالت إيمان أحمد: " يعني لسه مخفتش كنت من فترة بتقول انك تمام رجعت تاني للتعب ربنا يشفيك يارب انت وكل مريض ويخفف عنكم"، وقالت نجاة محمد: "زي ما هزمت سرطان الرئة هتقدر تهزم سرطان المخ".