انخفاض مبيعات السيارات بالصين 3% في مايو

أفادت بيانات للقطاع اليوم الجمعة، بأن مبيعات السيارات في الصين تراجعت ثلاثة بالمئة في مايو مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت 13 شهرًا على التوالي بدأت منذ أبريل 2020.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات بالصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات بالعالم بلغت 2.13 مليون سيارة في مايو.



وباعت الصين 10.88 مليون سيارة في الفترة من يناير وحتى مايو بزيادة 36% مقارنة بذات الفترة قبل عام.



وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات و الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 160 بالمئة مع بيع 217 ألف مركبة في مايو.



ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويح حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.



وباعت تسلا 33 ألفا و 463 سيارة كهربائية في الصين في مايو.



وتعاني الصين من أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أجتاح العالم بداية منها، حيث أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.