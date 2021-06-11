سرطان وفقر وأمنيات لم تتحقق.. الجانب المؤلم من حياة زكي فطين عبد الوهاب

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، مساء أمس، عن إصابته بورم في المخ، مؤكدًا أنه في المرحلة الرابعة من المرض.

وكشف الفنان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء"، و لم تكن هذه الأزمة الأولى التي يمر بها زكي فطين عبد الوهاب، بل سبقها عدة أزمات شكلت الجانب المأساوي في حياته، نستعرض أبرزها في السطور التالية.



- سرطان الرئة



في مايو من عام 2019، أعلن زكي فطين عبد الوهاب إصابته بسرطان الرئة، وبعد عدة أشهر خرج ليعلن لجمهوره تعافيه من المرض.



- رفض والدته الزواج من سعاد حسني



أثناء عمله كمساعد مخرج في فيلم "أهل القمة"، كانت سعاد حسني قد انفصلت عن زوجها المخرج علي بدرخان والذي كان مخرج العمل، وفي هذه الأثناء التقاها زكي فطين في الكواليس، وكان طالبا بالسنة الثانية في المعهد العالي للسينما، و قال إن قصة حب نشأت بينهما رغم فارق السن، إلا أنه عندما صارح والدتها بحبه لسعاد حسني رفضت إتمام الزيجة.

- أزمة مالية وبيع سيارته



و كشف زكي فطين عبد الوهاب، في وقت سابق عن مروره بأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته لاستكمال علاجه، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجه.



- أمنيته بأن يكون أبا



في أحد الحوارات التليفزيونية، قال زكي فطين، إنه لو كان أب كان سيعتذر لابنه عن الخوف الزائد، لأن زكي فطين عانى منه مع أمه منذ الصغر بسبب العاطفة الزائدة.



- جاره ينقذه من الموت



في أبريل من العام الماضي، أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب تعرضه لأزمة صحية كادت أن تودي بحياته لولا تدخل جاره، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعبت قوي إمبارح وجاري أنقذني، دخلت أنام على الساعة 12 وصحيت مفزوع وكنت دايخ ومش قادر آخذ نفسي".

وأضاف "ضغطي كان 72 على 42 والنبض كان 101 في الدقيقة، حسيت إني هموت، تاني مرة أحس كده"، وتابع "الحمد لله إن جاري كان صاحي وجابلي دوا عشان يرفع الضغط، في النهاية الصحة الصحة الصحة وملعون أبوالفلوس".