«بسؤاله عن الفياجرا».. وزير الثقافة العراقى يثر جدلا واسعا

أُثار وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، جدلا واسعا في الأوساط الشعبية، بسبب سؤاله أحد المواطنين، فيما إذا كان يتناول الفياجرا، في معرض رده على طلب المواطن.

وتعود الواقعة عندما كان الوزير العراقي، قرب إحدى الدوائر الحكومية، حيث استوقفه أحد المواطنين، لعرض مشكلته عليه، قائلا "إنهم قطعوا راتبي، ولدي تسعة أطفال".

وبدأ الوزير العراقى فى الاستماع إلى المواطن، لكنه عندما وصل إلى قوله لدي 9 أطفال قال ناظم "وهل تتناول فياجرا"، الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين.

فيما تفاعل المدونون والناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعى، بين مطالب للوزير بالاعتذار، بسبب ما اعتبروه إساءة تجاه هذا المواطن، خاصة وأنه فقير الحال، وجاء يشكو معاناته، المتمثلة بتأخر صرف راتبه الشهري.

بينما وصف آخرون ما حصل مزحة من قبل الوزير، ولا يقصد بها إهانة الشخص، فهو تسلم أوراقه، وبدأ يبحث فيها، قبل أن يتحدث معه.

وتعليقا على الحادثة، قال الناشط علي الحميداوي على تويتر: "وزير الثقافة يسأل موظفا تاخذ فياجرا، لأن لديه 9 أطفال عندما يكون هذا منطق وزير المفروض هو أثقف شخص في الحكومة ويمثل ثقافة وحضارة العراق".

فيما قال آخر: "مواطن يشكو وزير الثقافة قطع رواتبهم ولديه 9 أطفال والوزير يرد عليه شنو تاخذ فياجرا !!!. عندما تكون المسؤولية غائبة تماما عن المسؤول".

من جانبه، يرى الناشط المدني، محمود محمد، أن ما حصل يمكن تفسيره، على أن موقف طبيعي، لكن أحيانا وجود عدد من الناس حول المسؤول أو الوزير، يجعل فهم كلامه يكون على غير قصده.

وأضاف محمد فى تصريحات صحفية أن هذا التساؤل هو واقعي، وفي عقل كل من رأى هذا المقطع المرئي، خاصة وأن متوسط عدد الأولاد لدى العراقيين يتراوح بين 3- 5 في المتوسط، أما 9 أولاد، فهو رقم مثير للاستغراب، خاصة في المدن الحضرية، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وطالب معلقون الوزير العراقي، بتقديم اعتذار عن حديثه مع المواطن، بتلك اللهجة، والاستهزاء به، وإضحاك الآخرين منه.

الجدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعليق أو توضيح من وزارة الثقافة العراقية، بشأن حديث الوزير.