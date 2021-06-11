رفع 1560 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى مركز ملوي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، أن حملات رفع النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة، والتي تمت علي مدار أسبوع ، في رفع 1560 طن مخلفات وتمنقلها للظهير الصحراوي، وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من المراض والأوبئة في ظل مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قال اللواء أركان حرب، احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، إنه تم توجيه رؤساء القرى والاحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين في الانتقالات الداخلية.

وأوضح المهندس عبد الحكيم عبد النعيم مدير إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أنه تم رفع كافة نقاط التجمع من القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات على مدار الاسبوع بقرى المركز والمدينة بواقع 1560 طن من مخلفات القمامة والصلبة وتم نقلها بمعدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال وحملات النظافة بشوارع المدينة ومداخل القري ورفع جميع المخلفات والتراكمات والقمامة لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضار لشوارع المدينة والقري.

وأكد رئيس المركز أنه فى اطار خطة رئاسة المدينة برفع كفاءة اعمدة الأنارة وأنارة الطرق الفرعية والرئيسية ضمن الخطة المتكاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق .تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، من الإنتهاء من اعمال شد اسلاك وصيانة اعمدة الأنارة بطريق الروضة ـ البياضية، برئاسة الاستاذ اسامة سيبوية رئيس مجلس قروى الروضة ومسئول الانارة ،وذلك استعدادا لأنارة الطريق مرة اخرى وذلك بعد سرقته عقب الانفلات الأمنى يناير 2011، حيثُ تم تركيب 72 عامود انارة ولمبه وتوصيل عدد 5000 متر سلك وتركيب عدد 140 عازل.

حملات نظافة ورفع مخلفات بقري ملوي بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بقري ملوي بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بقري ملوي بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بقري ملوي بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بقري ملوي بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بقري ملوي بالمنيا