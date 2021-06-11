رفع تراكمات القمامة والمتابعة اليومية لأعمال النظافة بقرى قويسنا

شن أمس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، حملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة لرفع جميع تراكمات القمامة بقرية كفر أبو الحسن التابعة للوحدة المحلية بابنهس وكذا رفع تجمعات القمامة بمنطقة المدرسة.

كان محافظ المنوفية قد أصدر توجيهاته أمس لرئيس مركز ومدينة قويسنا برفع تجمعات القمامة بمدخل القرية وذلك خلال جولته الميدانية أمس الخميس لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها مدرسة عبد الحليم السكرى الاعدادية بكفر أبو الحسن في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومى.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء علي جميع تجمعات القمامة المتراكمة بنطاق المحافظة وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري.

وتنفيذاً لتوجيهات محافـظ المنوفية خلال جولته أمس بقويسنا برفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بقرية كفر أبو الحسن والمتابعة اليومية لأعمال النظافة حفاظاً على المظهر الحضارى والرؤية البصرية ، وفور صدور توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة.