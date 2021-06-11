«بيطري الشرقية» يحرر 32 محضرا ويضبط 3 أطنان أغذية فاسدة

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية - مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 30 مايو إلى 8 من يونيه الحالي بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

حيث تم خلالها المرور على (محلات الجزارة – ثلاجات حفظ اللحوم – مجازر الدواجن – محلات بيع الدواجن – محلات بيع الأسماك – شوادر بيع أسماك – سوبر ماركت – ثلاجات بيع اللحوم ومصنعاتها) وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 32 محضر مخالفة، كما تم ضبط 142 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و 500 كجم لحوم دواجن و 65 كجم كبده و مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 2 طن و 76 كجم دواجن و 50 كجم أسماك مجهولة المصدر بدون بيانات و تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن إدارة تموين العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد إبراهيم، حملة تفتيشية ورقابية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب الثلاجات لوجود منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كمية مقدارها 500 كيلو هياكل دواجن، و50 كيلو كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية لاستخدامه أسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المستخدمة فيه.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.